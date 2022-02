Lavoro: Gruppo su smart-working lavorerà con parti sociali a cornice di regole post-pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha dato mandato al Gruppo di studio sul lavoro agile "di esaminare le possibili azioni condivise da mettere in pratica con le parti sociali per verificare la possibilità di definire, in via negoziale, una cornice di regole del lavoro agile post-pandemico, individuare, cioè, linee di indirizzo che possano rappresentare un efficace quadro di riferimento per la contrattazione collettiva, senza, al contempo, creare schemi troppo rigidi". E' quanto si legge nelle conclusioni della Relazione del Gruppo di studio "Lavoro agile" pubblicata oggi sul sito del ministero del Lavoro. (Rin)