Usa-Ue: Consiglio energia, inaccettabile usare forniture gas come arma geopolitica

- Il Consiglio energia Usa-Ue ribadisce che “è inaccettabile utilizzare l'approvvigionamento energetico come arma o leva geopolitica”. E’ quanto si legge nel comunicato congiunto diramato al termine della sessione odierna a Washington Dc. "Questa convinzione - prosegue la nota - ha portato al sostegno del Consiglio al rafforzamento della resilienza e della sicurezza energetica dei partner orientali, come la Repubblica di Moldova e l'Ucraina, anche attraverso flussi di gas inversi. Riconoscendo le attuali tensioni geopolitiche, gli Stati Uniti e l'Ue hanno discusso di come intensificare la cooperazione a breve termine per garantire forniture energetiche sufficienti per l'Ue e il suo vicinato". (segue) (Nys)