Ucraina: Biden, d’accordo con Germania e alleati per rispondere se Russia invade

- Il primo punto dell’agenda del colloquio di oggi fra il presidente Usa, Joe Biden, e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, è stato il tentativo di trovare un approccio unificato da adottare come deterrente per le minacce russe verso l’Ucraina. Lo ha detto lo stesso Biden in conferenza stampa congiunta con il cancelliere. “Germania e Stati Uniti, insieme ai loro alleati e partner, stanno lavorando insieme per risolvere diplomaticamente la situazione e hanno concordato sul fatto che la diplomazia è la miglior strada da seguire. Abbiamo chiarito che vogliamo continuare i colloqui con la Russia. La Germania ha anche guidato i tentativi di de-escalation tramite il formato Normandia, ma se la Russia scegliere di invadere nuovamente noi siamo pronti, tutta la Nato è pronta”, ha dichiarato Biden.(Nys)