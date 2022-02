Ucraina: Scholz, tensioni con Russia “minacciano sicurezza dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha sottolineato che quella posta dalla Russia è “una minaccia per la sicurezza dell’Europa". Parlando in conferenza stampa congiunta a Washington con il presidente statunitense, Joe Biden, il cancelliere ha affermato: “Vediamo quante truppe russe si siano ammassate ai confini dell'Ucraina e vediamo che si tratta di una minaccia per la sicurezza dell'Europa. E' importante agire insieme, e che gli alleati, gli Stati Uniti e la Nato dicano le stesse cose. Se ci sarà un attacco ci saranno risposte comuni e nette".(Nys)