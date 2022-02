Usa: sparatoria in un negozio nello Stato di Washington, diversi feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo in possesso di un'arma da fuoco ha provocato il ferimento di dvierse persone all'interno di un negozio di alimentari della catena Fred Meyer a Richland, località nello stato di Washington situata a pochi chilometri dal confine con l'Oregon. Lo scrive la testata statunitense "Newsweek", precisando che la polizia di Richland non ha ancora confermato l'accaduto. I resoconti dei media locali riferiscono di diversi feriti, ma al momento non ci sono notizie riguardanti vittime. Il dipartimento di polizia locale ha chiesto sui propri account sui social che la popolazione eviti l'area intorno al supermercato.(Nys)