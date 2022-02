Ucraina: Biden, pronti a stop gasdotto Nord Stream 2 se Russia invade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono pronti a fermare la costruzione del gasdotto Nord Stream 2, che trasporta il gas dalla Russia all’Europa occidentale passando per la Germania, qualora Mosca decida di invadere l’Ucraina. Lo ha annunciato il presidente statunitense Joe Biden, parlando in conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. "Non ci sarà più un Nord Stream 2, metteremo fine a tutto questo. Prometto che lo faremo”, ha affermato l’inquilino della Casa Bianca, senza precisare come verrà attuato questo stop all’infrastruttura energetica.(Nys)