- Il presidente russo Vladimir Putin ha assicurato la sua disponibilità nell'impegnarsi in una logica di una de-escalation della tensione e "mantenere l'equilibrio delle iniziative, in particolare per quanto riguarda la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, durante la conferenza stampa tenuta a Mosca al termine del colloquio con l'omologo russo. (Rum)