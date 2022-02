Ucraina: Putin a Macron, Kiev ignora tutte le possibilità di accordo pacifico nel Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Kiev continuano a ignorare tutte le possibilità per il ripristino pacifico dell'integrità territoriale dell'Ucraina attraverso il dialogo diretto con le autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin al termine dell'incontro a Mosca con l'omologo francese Emmanuel Macron, durato oltre cinque ore. Il capo dello Stato russo ha poi sottolineato come l'Ucraina si sia avviata verso lo smantellamento degli accordi di Minsk, che continua a non rispettare. Inoltre Putin ha osservato come la Russia sia considerata dalla Nato come la principale minaccia alla sicurezza e avversario numero uno, come dichiarato nella strategia militare dell'Alleanza atlantica nel 2019. (Rum)