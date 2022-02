Ucraina: Macron, prossimi giorni determinanti per risolvere la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prossimi giorni saranno "determinanti" per la crisi ucraina e richiedono delle "ampie discussioni". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, durante la conferenza stampa tenuta a mosca al fianco dell'omologo Vladimir Putin. "Abbiamo la volontà di lavorare insieme per garantire un nuovo ordine di stabilità e di sicurezza in Europa", ha detto Macron. "Oggi siamo coscienti della gravità della situazione" e della necessità di "trovare il cammino di preservazione della pace", ha poi aggiunto il capo dello Stato francese. (Frp)