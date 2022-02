Ucraina: Macron e Putin concordi, serve distensione per garantire sicurezza europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passi avanti verso una distensione della crisi al confine ucraino: i presidenti di Russia e Francia al termine di un colloquio durato oltre cinque annunciano la possibilità di portare avanti la diplomazia e abbassare le tensioni con l’intento di evitare un’escalation militare. Tuttavia in apertura della conferenza stampa congiunta al termine dei colloqui svoltisi al Cremlino, Putin ha dichiarato che le preoccupazioni principali della Russia sulle garanzie di sicurezza sono state ignorate dagli Stati Uniti e dalla Nato e ha criticato la cosiddetta politica della "porta aperta" dell'Alleanza atlantica. Per il presidente russo, infatti, quest’approccio è decisamente arbitrario e risponde agli interessi esclusivi di Washington e dei singoli Paesi membri della Nato. È stato Macron, tuttavia, a infondere maggiore fiducia rispetto ai temi affrontati durante i colloqui, affermando che Putin ha assicurato la sua disponibilità nell'impegnarsi in una logica di una de-escalation della tensione e "in particolare per quanto riguarda la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina". (segue) (Rum/Frp)