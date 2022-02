Usa: sparatoria nello Stato di Washington, un morto e un ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona è stata uccisa e un'altra è rimasta ferita in una sparatoria avvenuta in un negozio di alimentari a Richland, nello stato di Washington. Lo riferisce la polizia locale, precisando che gli agenti hanno risposto subito dopo le 11:00 alle chiamate ricevute per la sparatoria iniziata all'interno di un negozio di alimentari della catena Fred Meyer. Il comandante Chris Lee del dipartimento di polizia di Richland ha detto ai giornalisti che le autorità stanno cercando l'autore dell'assalto, fuggito dal negozio e non ancora trovato. (Nys)