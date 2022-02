Perù: disastro ambientale, Repsol annuncia fase finale della rimozione di greggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua il ministero degli Esteri ha reso note le offerte di aiuto e collaborazione tecnica giunte da almeno 15 tra entità governative e organismi internazionali. Tre queste si conta una missione tecnica delle Nazioni Unite con il supporto del meccanismo della protezione civile dell'Unione Europea, presenti anche tecnici specializzati di nazionalità spagnola. C'è poi l'intervento della statunitense National Oceanic and Atmospheric Administration (Nooa), che fornisce immagini satellitari alla peruviana Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, e l'agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), che ha offerto personale tecnico per l'analisi dei residui di idrocarburi nel biosistema e nei fondali marittimi. (segue) (Brb)