Marocco: Usa esprimono vicinanza per scomparsa piccolo Rayan

- Gli Stati Uniti hanno espresso vicinanza al Marocco per la scomparsa del piccolo Rayan Oram, il bambino di cinque anni morto dopo essere rimasto per diversi giorni in un pozzo artesiano. "Oggi siamo addolorati con il popolo del Marocco mentre piange la scomparsa di Rayan Oram, un bambino di cinque anni, morto tragicamente dopo essere caduto in un pozzo nella regione settentrionale del paese la scorsa settimana, nonostante un'eroica operazione di salvataggio durata quattro giorni. Come milioni di persone in tutto il mondo, siamo rimasti sbalorditi dalla dedizione della squadra di soccorso e dalla solidarietà del popolo marocchino mentre dava speranza per la sopravvivenza di Rayan. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Rayan ea tutti i marocchini", si legge in una nota del dipartimento di Stato.(Nys)