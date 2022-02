Haiti: Henry parla alla nazione e non si dimette da primo ministro ad interim (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta di dimissioni era stata in particolare portata avanti da partiti ed esponenti della società civile riuniti nel cosiddetto "Accordo di Montana". Un'intesa che aveva dato vita a una Commissione nazionale di transizione (Cnt), non riconosciuta da Henry. A fine gennaio il Cnt eleggeva l'ex presidente della Banca Centrale, Fritz Alphonse Jean, come presidente di Haiti e l'ex senatore Steven Benoit, come primo ministro. L'ipotesi del Cnt sarebbe ora quella di mettere a disposizione il loro candidato assieme a quelli frutto di altri accordi, per arrivare a sciogliere l'impasse istituzionale. Ma per la soluzione dello stallo sono state nel tempo messe in campo altre soluzioni. (segue) (Mec)