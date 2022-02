Speciale energia: presidente Ero Fejzullahu, cittadini del nord non pagano bollette elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini del nord del Kosovo non hanno mai pagato le bollette elettriche sin dal periodo del dopo guerra. Lo ha dichiarato il presidente dell'ufficio di regolamentazione del mercato dell'energia kosovaro (Ero), Ymer Fejzullahu, in un'intervista all'emittente "Ktv". Secondo Fejzullahu, tale questione viene discussa a Bruxelles e rappresenta un problema politico sul quale lavorare. "Spero venga chiuso il prima possibile", ha dichiarato spiegando che Ero è rappresentata nel dialogo sul tema a Bruxelles da una sua delegazione. "Dobbiamo anche tenere in considerazione che c'è anche una categoria di consumatori albanesi che non pagano le loro bollette elettriche", ha affermato Fejzullahu spiegando che la questione non riguarda solo ed esclusivamente i cittadini di etnia serba nel nord. (Alt)