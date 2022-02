America latina: Covid, Usa sconsigliano viaggi in Brasile, Cile, Ecuador, Guyana, Paraguay e Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri degli Stati Uniti per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno inserito alcuni paesi dell'America latina nell'elenco delle nazioni a rischio "molto alto" di trasmissione della Covid-19, invitando i propri cittadini a evitare i viaggi non strettamente necessari. Nella lista figurano Brasile, Cile, Ecuador, Guyana francese, Messico, Paraguay e le Repubbliche caraibiche di Anguilla e Saint Vincent e Grenadine. Nelle località ad alto rischio vengono inserite anche Kosovo, Moldova, Singapore e Filippine. In tutto, gli Stati Uniti sconsigliano i viaggi in 128 paesi e territori considerati ad alto rischio di contagio da Covid 19. Per formulare le raccomandazioni, il Cdc utilizza i dati dell'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) e altre fonti ufficiali. Le posizioni che non divulgano dati sono classificate come livello 4. (segue) (Mec)