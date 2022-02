Kosovo: visita a Pristina degli inviati Ue e Usa incentrata su Associazione dei comuni a maggioranza serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione dei comuni a maggioranza serba, tema centrale nel dialogo tra Serbia e Kosovo, è stato al centro dei colloqui avuti ieri e lunedì a Pristina dagli inviati speciali dell'Unione europea e degli Usa per il dialogo, Miroslav Lajcak e Gabriel Escobar. Secondo quanto riporta il quotidiano kosovaro "Klan Kosova", i due diplomatici hanno esortato le autorità del Kosovo a creare un tipo di associazione dei comuni basata sui "modelli europei" di autogoverno in Paesi come il Belgio, l'Italia e la Svizzera. "Penso che ci sia il potenziale per raggiungere un accordo vincente per entrambe le parti. Non si tratta di un federalismo o necessariamente di un percorso che renda lo Stato disfunzionale, come vediamo in Bosnia. Potrebbero esserci cose che fanno funzionare meglio lo Stato come fa in molti stati federali d'Europa. Non si tratta di cambiamenti di confine o spartizioni che la Serbia ha portato avanti in passato. Sarebbe possibile discuterne se entrambe le parti fossero disponibili. Al momento, non sono pronte", ha commentato al quotidiano, Marko Prelec, analista dell'International crisis group. L'ex ministro kosovaro, Sadri Ferati, ha intanto affermato che il Kosovo dovrebbe accogliere le richieste della comunità serba attraverso la creazione dell'associazione, a patto che si arrivi ad una integrazione della comunità serba e non la "loro disintegrazione". (segue) (Alt)