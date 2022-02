Kosovo: visita a Pristina degli inviati Ue e Usa incentrata su Associazione dei comuni a maggioranza serba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri i due inviati hanno incontrato nel secondo giorno della loro visita in Kosovo i rappresentanti dei partiti di opposizione nell'Assemblea del Kosovo, compresi quelli della Lista serba. In un comunicato, il partito della minoranza serba, ha reso noto che il leader della formazione politica, Goran Rakic, ha preso atto durante l'incontro degli "obblighi" di Pristina per l'associazione. "Rakic ​​ha sottolineato che l'accordo di Bruxelles è chiaro e che il popolo serbo si oppone alle intenzioni di Pristina di ridurre i propri obblighi in merito alle competenze dell'associazione dei comuni a maggioranza serba, come quelle nel campo della magistratura, dell'energia, dei diplomi e dell'attuazione di visite per serbi in queste regioni", si legge nel comunicato. La Corte costituzionale del Kosovo, in una sentenza del 2015, ha ritenuto che l'Associazione dei comuni a maggioranza serba, istituzione concordata dai due Paesi in passato nell'ambito del dialogo per la normalizzazione dei rapporti, non fosse in linea con lo spirito della Carta fondamentale che nell'articolo 3 prevede "l'uguaglianza davanti alla legge" e i capitoli "diritti e libertà fondamentali, e i diritti delle comunità e dei loro membri". (Alt)