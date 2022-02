Nato: Stoltenberg con premier macedone, focus su movimenti russi in Ucraina e Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dispiegamento militare russo ai confini dell'Ucraina, ma anche gli ultimi movimenti di truppe inviate da Mosca in Bielorussia, sono i punti affrontati nell'incontro tra il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, e il primo ministro della Macedonia del Nord, Dimitar Kovacevski, in visita a Bruxelles. Lo ha spiegato Stoltenberg nel punto stampa dopo l'incontro, sottolineando l'impegno della Macedonia del Nord nell'Alleanza. "Congratulazioni per la tua nomina a primo ministro. Il fatto che tu sia qui così presto dopo la tua nomina dimostra il tuo impegno personale alla nostra Alleanza", ha detto Stoltenberg. "Quasi 2 anni fa la Macedonia del Nord si è unita alla Nato e ha dato prova di essere un alleato molto valido", ha ricordato Stoltenberg. "La stabilità nei Balcani occidentali è di grande importanza per la Nato e accolgo gli sforzi della Macedonia del Nord per promuovere la stabilità, la sicurezza e i progressi nella regione", ha continuato Stoltenberg ricordando l'impegno di Skopje "nella missione di peacekeeping in Kosovo", la Kfor. (segue) (Beb)