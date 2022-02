Serbia-Kosovo: ambasciatore Adam, modello Belgio può essere utile in dialogo Belgrado-Pristina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Durante la mia carriera ho spiegato a tutti i miei interlocutori che il Belgio è un Paese che esporta tante cose, ma non il suo modello costituzionale. Abbiamo un modello di ingegneria costituzionale piuttosto sofisticato, pensato per offrire soluzioni ai problemi del Belgio. Non è qualcosa che si può copiare in un'altra situazione", ha detto l'ambasciatore. Il Belgio sostiene gli sforzi dell'Ue e del suo rappresentante speciale per il dialogo tra Belgrado e Pristina, Miroslav Lajcak, “per avvicinare entrambe le parti all'obiettivo prefissato, un accordo globale giuridicamente vincolante che porterebbe alla normalizzazione delle relazioni". (Seb)