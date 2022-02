© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti presenta il progetto 'aiutaMente Giovani', piano per la tutela della salute mentale e la prevenzione del disagio psichico. Partecipano in collegamento video l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato e in presenza Rocco Pinneri, direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio e Federico Conte, presidente ordine psicologi del Lazio.Roma, Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212 (ore 15:30) (segue) (Rer)