Ucraina: Putin, abbiamo offerto asilo politico a Poroshenko e siamo pronti a rifarlo

- La Russia ha offerto asilo politico all'ex presidente ucraino Petro Poroshenko quando era ancora in carica ed è pronta a ribadire tale proposta. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin al termine dell'incontro a Mosca con l'omologo francese Emmanuel Macron, durato oltre cinque ore. "Un tempo, quando Poroshenko era ancora presidente dell'Ucraina, gli ho detto che se avesse avuto difficoltà in futuro, la Russia era pronta a concedergli asilo politico", ha raccontato Putin, sottolineando che l'ex capo dello Stato ucraino è stato molto ironico su questo tema, ha ricordato come Poroshenko abbia commesso molti errori sulla questione del Donbass, ma in ogni caso ha giudicato eccessive le accuse a suo carico di alto tradimento come presunto criminale di Stato. (Rum)