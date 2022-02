Mps: nel 2021 miglior utile dal 2015, Cda nomina Luigi Lovaglio amministratore delegato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Monte dei Paschi di Siena cambia amministratore delegato. Il consiglio di amministrazione odierno, riunitosi per approvare i conti del 2021, ha revocato all’unanimità le deleghe a Guido Bastianini, nominando al suo posto Luigi Lovaglio, ex Ad di Credito Valtellinese. "Su proposta del comitato nomine e del comitato per la remunerazione, il consiglio di amministrazione è giunto all’unanimità alla conclusione che Luigi Lovaglio, in virtù della sua rilevante esperienza anche a livello internazionale, sia il profilo più idoneo a ricoprire il ruolo di amministratore delegato e direttore generale della banca", si legge in una nota diffusa dall’istituto. La sostituzione di Bastianini arriva dopo giorni di indiscrezioni di stampa sul deterioramento dei rapporti tra l’ex Ad e il ministero dell’Economia e delle Finanze - attualmente azionista al 64 per cento della banca senese - ed era stata anticipata dalle dimissioni di Olga Cuccurullo dal board il 4 febbraio scorso, funzionali alla cooptazione di Lovaglio. E soprattutto, arriva nel giorno in cui la banca presenta un utile netto pari a 310 milioni di euro per l’esercizio 2021: un risultato che, confrontato con la perdita da 1,689 miliardi del 2020, rappresenta il dato migliore dal 2015 per la banca di Rocca Salimbeni. (segue) (Rin)