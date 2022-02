Mps: nel 2021 miglior utile dal 2015, Cda nomina Luigi Lovaglio amministratore delegato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Positivo anche l’andamento dei ricavi, che al 31 dicembre 2021 si attestano a 2,98 miliardi di euro registrando un incremento di 1,3 e 3,2 punti percentuali, su base rispettivamente annuale e trimestrale. Mentre un trend positivo è stato registrato anche per le commissioni nette, salite a 1,48 miliardi, il margine di interesse si ferma a 1,22 miliardi con una lieve flessione e la raccolta complessiva del Gruppo si attesta a 194,7 miliardi, con un calo pari a 2,9 dovuto principalmente al decremento che ha interessato la componente diretta. Una "buona performance commercial", ha sottolineato il chief financial officer, Giuseppe Sica, aprendo la conference call con la comunità finanziaria. "Abbiamo creato leve per un ulteriore, notevole miglioramento", ha aggiunto, valutando positivamente anche la dinamica dei crediti deteriorati. "A fine 2021 lo stock è quasi stabile, mentre le moratorie sono scese del 98 per cento: su questo fronte non abbiamo particolari preoccupazioni", ha spiegato. Nello specifico, al 31 dicembre la banca presenta una percentuale di copertura pari al 47,9 per cento, con un lieve aumento a fronte di una incrementata copertura delle inadempienze probabili. (segue) (Rin)