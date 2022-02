Tunisia: presidente Saied, sciolto il Csm per ripulire il Paese, “non interferirò nella giustizia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto di scioglimento del Consiglio superiore della magistratura nasce da una “necessità” e dalla “volontà del popolo di ripulire il Paese”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Kais Saied, durante un incontro con la premier, Najla Bouden, secondo una nota della presidenza diramata sulla pagina Facebook. Il capo dello Stato ha puntualizzato che “non interferirà mai nella giustizia”. “Il dovere e la responsabilità storici hanno reso necessario porre fine a questa farsa. Chi considera la magistratura uno strumento per raggiungere i suoi obiettivi politici e giudiziari sappia che non potrà infiltrarsi nei palazzi della giustizia”, ha puntualizzato, citando “l’insabbiamento (delle prove) nel caso di Choukri Belaid”, il leader politico ucciso a colpi d'arma da fuoco vicino alla sua casa il 6 febbraio 2013. Saied ha chiarito di non essere alla ricerca dell’accentramento del potere, ma “vuole una Costituzione che nasca della volontà popolare”.(Tut)