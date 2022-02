Ue-Usa: Consiglio Energia, al lavoro per sicurezza, diversificazione e transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Energia tra Unione europea e Stati Unit lavora per migliorare la sicurezza energetica, promuovere la diversificazione energetica e accelerare una giusta transizione verso la neutralità climatica per i cittadini dell'Ue, degli Stati Uniti e di tutto il mondo. E' quanto si legge nella dichiarazione del nono Consiglio per l'energia Usa-Ue, che si è riunito oggi a Washington, ed è stato presieduto dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, dalla segretaria di Stato Usa per l'Energia, Jennifer M. Granholm, dall'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e dalla commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson. L'ambasciatore di Francia negli Stati Uniti, Philippe Etienne, ha rappresentato la presidenza del Consiglio dell'Unione europea. "Consapevole del panorama energetico in rapida evoluzione e dei continui rischi per la sicurezza energetica, compresa la sicurezza informatica delle infrastrutture energetiche, il Consiglio per l'energia Usa-Ue lavora per migliorare la sicurezza energetica e promuovere la diversificazione energetica", si legge nella dichiarazione. (segue) (Beb)