Ecuador: 17 omicidi nel fine settimana in tre cantoni, 123 all'inizio dell'anno

- Nel fine settimana appena trascorso sono stati registrati 17 omicidi nell'area che comprende i cantoni di Guayaquil, Duran e Samborondan, in Ecuador. Lo riferisce il quotidiano "El Comercio". In totale nei primi 36 giorni del 2022 si sono registrati 123 assassinii nella regione. In media, ogni giorno si registrano 3,41 morti violente nei tre cantoni. La maggior parte dei crimini sono stati registrati a Guayaquil. Spaccio di droga e assassinii su commissione sono per gli inquirenti i principali moventi per i crimini violenti.(Brb)