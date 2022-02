Ue-Usa: Consiglio Energia, inaccettabile uso approvvigionamento come arma geopolitica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio, inoltre, ha riaffermato "la necessità di istituzioni trasparenti, solide e indipendenti nel settore energetico ucraino, in particolare le autorità di regolamentazione del mercato dell'energia e le autorità dei mercati finanziari, compreso l'Ispettorato statale di regolamentazione del nucleare dell'Ucraina". "Un forte governo societario e un'autonomia del consiglio di sorveglianza senza interferenze politiche sono componenti fondamentali per la sicurezza energetica nazionale", si legge. "Mentre ci stiamo muovendo verso l'integrazione dell'Ucraina con il mercato energetico europeo, mireremo a rafforzare il governo societario e l'autonomia del consiglio di sorveglianza in Ucraina. Il Consiglio ha inoltre sottolineato il suo sostegno a riforme rapide del settore energetico", continua il testo. (Beb)