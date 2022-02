Ue-Usa: Consiglio Energia, importante promuovere mercati trasparenti e integrati nei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' importante promuovere mercati dell'energia trasparenti, integrati e competitivi nei Balcani occidentali e le relative riforme normative e di mercato, in linea con la politica di allargamento dell'Unione europea e gli obblighi previsti dal trattato che istituisce la Comunità dell'energia. E' quanto si legge nella dichiarazione del nono Consiglio per l'energia Usa-Ue che si è riunito oggi a Washington, ed è stato presieduto dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, dalla segretaria di Stato Usa per l'Energia, Jennifer M. Granholm, dall'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, e dalla commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson. L'ambasciatore di Francia negli Stati Uniti, Philippe Etienne, ha rappresentato la presidenza del Consiglio dell'Unione europea. "Il Consiglio ha riaffermato l'importanza di promuovere mercati dell'energia trasparenti, integrati e competitivi nei Balcani occidentali e le relative riforme normative e di mercato, in linea con la politica di allargamento dell'Ue e gli obblighi previsti dal trattato che istituisce la Comunità dell'energia", si legge. (segue) (Beb)