Ue-Usa: Consiglio Energia, importante promuovere mercati trasparenti e integrati nei Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio ha confermato l'importanza della decarbonizzazione dei Balcani occidentali e dell'integrazione dei loro mercati dell'energia elettrica con il vicino mercato dell'energia elettrica dell'Ue. Il Consiglio dovrebbe continuare il coordinamento sul mercato dell'energia e le riforme normative e il sostegno alla decarbonizzazione nei Balcani occidentali, in particolare per eliminare gradualmente il carbone per la produzione di energia e le sovvenzioni ai combustibili fossili", prosegue il testo. "Il Consiglio ha inoltre sottolineato la necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, in particolare attraverso l'accesso a fonti di approvvigionamento alternative e ha accolto con favore l'adozione del pacchetto energia pulita e della tabella di marcia per la decarbonizzazione da parte della Comunità dell'energia". Il Consiglio ha inoltre sottolineato "l'importanza di uno stretto coordinamento Usa-Ue per promuovere la cooperazione regionale", continua la dichiarazione. (Beb)