Cdp: Giacomoni (FI), prosegua in sostegno a imprese, a breve audizioni su superbonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi 20 anni la professionalità e la competenza di Agenzia Nova hanno fatto la differenza!" Sestino Giacomoni

Presidente Commissione Parlamentare Vigilanza su Cdp, responsabile coordinatori regionali di Forza Italia

22 luglio 2021

- La Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, "che presiedo, ha approvato all'unanimità la relazione finale sull'indagine conoscitiva relativa al 'Ruolo di Cassa depositi e prestiti a supporto del sistema imprese'. Il documento mostra come il ruolo strategico di Cdp sia fondamentale per sostenere il nostro tessuto produttivo e per proteggere gli asset strategici del Paese. Ciò non significa utilizzare la Cassa per statalizzare o nazionalizzare le nostre Pmi, bensì per patrimonializzarle attraverso investimenti che siano economicamente e finanziariamente sostenibili e redditizi, sia per i risparmiatori postali, sia per le imprese, che svolgono un ruolo chiave per la ripresa economica". Lo precisa in un nota il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, presidente della Commissione di Vigilanza su Cdp. "La Commissione vigilerà affinché anche in futuro Cassa prosegua nel suo ruolo cruciale per la patrimonializzazione delle Pmi. Oggi ho inviato la Relazione alla presidente del Senato, senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati e al presidente della Camera, Roberto Fico, affinché, il Parlamento e il governo possano tenerne in opportuna considerazione gli esiti. A breve, inoltre, audiremo in commissione di vigilanza i vertici di Cdp e di Poste Spa sulla vicenda inerente il superbonus 110 per cento, per capire come bloccare le possibili truffe, senza però bloccare la ripresa economica", conclude. (Com)