Lavoro: Gruppo su smart-working, diventato importante tassello di organizzazione

- Durante la pandemia il lavoro agile "ha interessato una quota tra il 28 per cento e il 35 per cento della forza lavoro, a fronte delle modeste percentuali rilevate alla vigilia del lockdown". E' quanto emerge dalla Relazione conclusiva del Gruppo di studio "Lavoro agile" pubblicata oggi sul sito del ministero del Lavoro. "La consultazione delle parti sociali e l’analisi dei contratti collettivi che hanno regolato lo svolgimento del lavoro in modalità agile, sia nella fase pre-pandemica sia nella fase emergenziale, ha poi confermato che il lavoro agile, dopo una prima fase di adattamento, sembra essere oramai diventato un importante tassello dell’organizzazione del lavoro, specie in quei settori produttivi e dei servizi che meglio si prestano all’esecuzione della prestazione anche da remoto", si legge ancora nella Relazione. (Rin)