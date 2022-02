M5s: Conte, non all’orizzonte espulsione Di Maio ma non si può far finta di nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento essenziale nel panorama giornalistico italiano per conoscere – ma soprattutto per capire – politica estera e dinamiche internazionali" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- “Non é nell'orizzonte delle cose che Di Maio venga espulso ma é ovvio che lui - che é l'ex leader - ha delle responsabilità in più. Una leadership vera non ha mai paura del confronto sulle idee ma di fronte ad un attacco così plastico, in televisione, non si può fare finta di nulla”. Questo uno dei passaggi dell’intervista al leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, a “Otto e mezzo” su La7. (Rin)