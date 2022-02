© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEGli assessori comunali allo sviluppo economico Alessia Cappello e alla cultura Tommaso Sacchi partecipano alla conferenza stampa di presentazione della “Milano Fashion Week Women's collection”. Intervengono Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della moda italiana e Carlo Maria Ferro, presidente dell'Agenzia Ice.Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza della Scala, 2 (ore 12)Commissione consiliare congiunta affari istituzionali-città metropolitana e welfare-salute. Ordine del giorno: "Prevenzione e medicina di base territoriale: situazione e proposte per rilanciare la sanità pubblica sul territorio".Collegamento modalità Teams (ore 13 - 14:30)Commissione consiliare trigiunta bilancio - patrimonio immobiliare, fondi europei, pnrr, politiche europee,internazionali e controllo enti partecipati. Ordine del giorno:"Forecast 2021, budget 2022 e prospettive di investimento derivanti dal Pnrr". È prevista la presenza in Commissione dei seguenti vertici MM SpA: Presidente, Ing. Simone Dragone, e il Direttore Generale, dott. Stefano Cetti; sono stati invitati a partecipare: l'assessore al bilancio e patrimonio immobiliare, Emmanuel. Conte, l'assessore alla casa e piano quartieri, Pierfrancesco Maran; l'assessore all'ambiente e verde, Elena Grandi; l'assessore allo sport, turismo e politiche giovanili, Martina Riva; il vicesindaco e assessore all'istruzione, Anna Scavuzzo.Collegamento modalità Teams (ore 14:30 - 16)Commissione consiliare casa e piano quartieri. Ordine del giorno:"Manutenzione delle case di proprietà comunale - ecobonus 110 per cento". Sono presenti: l'assessore Pierfrancesco Maran,il direttore Casa e MM spa, Franco ZinnaCollegamento modalità Teams (ore 16 - 17:30)REGIONESi riunisce il Consiglio regionale.Palazzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore 10)VARIECgil Lombardia presenta la ricerca “Più fragili dopo la tempesta? Ricerca sugli anziani in Lombardia: bisogni, desideri, risorse”. Intervengono la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al welfare Letizia Moratti e il presidente Anci Lombardia, Mauro Guerra.Casa della Cultura, via Borgogna, 3 (ore 10)Siderweb presenta il webinar “Section 232 addio: una nuova era per l'acciaio. Quali impatti per la siderurgia dalle aperture al commercio internazionale tra Usa e Ue?”. Intervengono Flavio Bregant, direttore generale Federacciai; Carlo Muzzi giornalista Giornale di Brescia; Stefano Ferrari, responsabile Ufficio Studi siderweb e Paolo Sangoi, presidente Assofermet Acciai e ceo Sangoi Group.Diretta streaming (ore 11-12:30)Caritas Ambrosiana presenta il convegno “L'impatto del Covid su tratta e prostituzione” in occasione della Giornata mondiale contro la tratta, in collaborazione con Centro Pime e Mani Tese e Ucsi Lombardia.Centro Pime, via Mosè Bianchi, 94 (ore 18:15-20)Presentazione del libro “Kenzo Tange. Gli anni della rivoluzione formale 1940/1970” di Giusi Ciotoli e Marco Falsetti sul periodo formativo dell'architetto giapponese. Oltre agli autori intervengono i docenti del Politecnico di Milano Marco Biraghi e Michele Caja.Palazzo della Triennale, viale Emilio Alemagna, 6 (ore 18:30) (Rem)