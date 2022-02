Industria: Giorgetti, standard ambientali elevati devono andare di pari passo con la sostenibilità economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli ambiziosi obiettivi ‘green’ devono essere letti anche con pragmatismo: standard ambientali elevati devono andare di pari passo con la sostenibilità economica, così da evitare effetti distorsivi e minimizzare l’introduzione di vantaggi competitivi nel mercato interno a beneficio di Paesi terzi e a scapito dei Paesi europei. La trasformazione dell’industria non può dunque che passare dall’industria stessa”. Lo ha sottolineato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo a un evento della Camera di Commercio Italo-Germanica (Ahk). “Vorrei citare come esempio concreto di questa esigenza di equilibrio il Pacchetto ‘Fit for 55’, che mira a ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 55 per cento entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990). Le proposte legislative contenute giocheranno un ruolo fondamentale in vista dell’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 fissato dal Green Deal europeo e costituiscono senza ombra di dubbio uno sforzo pregevole in termini di ambizione e analisi tecnica”. (segue) (Rin)