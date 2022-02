Industria: Giorgetti, standard ambientali elevati devono andare di pari passo con la sostenibilità economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Giorgetti, “non possiamo però nasconderci il rischio di conseguenze sociali e occupazionali indesiderate e potenzialmente gravi, in particolare per il settore automotive e per i piccoli produttori, se non saremo in grado di ascoltare gli input che ci vengono dall’industria. Non è un caso che Italia e Germania siano stati gli unici a non firmare a favore del destino dell’auto elettrica. Dobbiamo considerare chi controlla le materie prime ed evidentemente questo soggetto non si trova in Europa. Quindi, facciamo attenzione perché stiamo consegnando il futuro del settore dell’auto a un soggetto che sta fuori dall’Europa e mi fermo qui perché credo che tutti abbiamo capito di chi sto parlando”. (Rin)