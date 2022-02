Cdp: Trano (Alternativa), vertici chiariscano in Commissione condotte su superbonus e Saipem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario che i vertici di Cdp vengano auditi nelle prossime riunioni della commissione di Vigilanza per comprendere come superare l'impasse che si è venuto a creare sul superbonus 110 per cento. Con il congelamento deciso da Poste e Cdp per rispondere alle frodi si rischia di portare alla paralisi il settore edilizio e non possiamo permettercelo". Lo afferma in una nota Raffaele Trano, deputato di Alternativa e membro della bicamerale di Vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti (Cdp). "Allo stesso modo - prosegue Trano - ho chiesto che, in qualità di azionista di peso di Saipem, con il 12,55 per cento delle quote, Cdp venga in audizione per chiarire meglio i contorni del piano strategico che ha messo in atto per salvare l'azienda che ha fatto segnare perdite per 1,4 miliardi nel 2021 e ha visto il titolo precipitare in Borsa. È prioritario che i vertici della Cassa chiariscano quanto prima al Parlamento le loro condotte su queste vicende di stretta attualità che interessano attività strategiche per il Paese e i risparmi di milioni di italiani".(Com)