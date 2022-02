Rifiuti: in commissione Lazio iter su discarica Magliano Romano, ok compatibilità ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l'iter per l'apertura della discarica di Magliano Romano, non per ospitare rifiuti inerti ma quelli derivanti dal trattamento degli urbani. Lo scorso 4 febbraio è stata firmata la determina di compatibilità ambientale sulla riclassificazione. Oggi audizione in commissione Trasparenza del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Chiara Colosimo (Fd'I), sul tema: "Approfondimenti sull’iter istruttorio, avviato nel 2014, riguardante la riclassificazione del sito di Magliano Romano da inerti a rifiuti speciali non pericolosi". Il punto è che la riclassificazione corrisponderebbe secondo le associazioni e l’amministrazione comunale a nuovo impianto, con la conseguenza della necessità di una autorizzazione ex novo, cosa che non si è tenuta in alcun conto da parte della Regione, secondo gli intervenuti, poiché si continua a procedere sulla strada intrapresa. Anzi lo scorso 4 febbraio è stata firmata la determina di compatibilità ambientale su questa riclassificazione, come è stato ricordato oggi. (segue) (Rer)