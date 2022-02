Rifiuti: in commissione Lazio iter su discarica Magliano Romano, ok compatibilità ambientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere della Lega Daniele Giannini, richiedente questa audizione, ha ricordato di aver presentato in Aula un ordine del giorno su questo tema, sebbene non approvato. Secondo Giannini "questa trasformazione equivarrebbe a nuovo impianto e quindi richiederebbe una serie di autorizzazioni al momento non possedute". Primo a intervenire, Carlo De Falco, presidente dei Gruppi ricerca ecologica, ha manifestato tutto il disappunto per il fatto "che la Regione continui ad andare avanti su questo iter procedurale, nonostante tutte le obiezioni sollevate da comitati e amministrazioni pubbliche e anche varie pronunce in senso contrario da parte della giustizia amministrativa". Per l’associazione Monti Sabatini, Francesco Rosso ha detto che "il confronto con il pubblico è mancato del tutto in questa procedura, nonostante fosse previsto. Anche i termini di conclusione, di 120 giorni, sono stati ampiamente superati, visto che si parla del 2014: nel frattempo c’è un nuovo piano paesistico regionale e soprattutto un nuovo piano rifiuti. Mancanza assoluta di trasparenza, quindi, quella nella quale tale iter si sta facendo, per l’associazione". Maurizio Lancellotti ha aggiunto che "dalla giustizia amministrativa è ora il momento di passare a quella contabile, dal momento che il cittadino del Lazio continua a pagare il costo di continui ricorsi vinti dalle associazioni, ma non saranno trascurate neanche le sedi comunitarie". (segue) (Rer)