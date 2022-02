Rifiuti: in commissione Lazio iter su discarica Magliano Romano, ok compatibilità ambientale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di “atteggiamento ondivago” da parte dell’amministrazione regionale ha parlato Francesco Mancini, sindaco di Magliano Romano, a proposito di questo procedimento. "Le due tipologie di impianto, inerti e rifiuti speciali non pericolosi, prevedono infatti condizioni molto diverse tra loro e in altre occasioni la Regione ha mostrato di riconoscerlo. In contemporanea vanno avanti altri due procedimenti riferiti allo stesso sito - ha ricordato il sindaco -: la logica vorrebbe quindi che essi fossero riunificati con quello di riclassificazione. Inoltre, anche a proposito dell’impianto ad oggi esistente si sono verificati casi di superamento dei limiti di legge di alcuni valori ed esiste il sospetto di una produzione di percolato. In ogni caso, l’impianto esistente è ritenuto del tutto inidoneo alla nuova destinazione, quindi l’amministrazione comunale è pronta ad agire in tutte le sedi ove le richieste della cittadinanza non trovino considerazione in sede regionale". (segue) (Rer)