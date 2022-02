Rifiuti: in commissione Lazio iter su discarica Magliano Romano, ok compatibilità ambientale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del gruppo misto Marco Cacciatore, ha detto che da parte degli organi politici "la trasparenza su questa vicenda non è mancata"; Cacciatore ha voluto ricordare "come il nuovo piano rifiuti sancisca il principio di prossimità nella gestione dei rifiuti, alla luce del quale l’intero piano va interpretato". Giuste a suo avviso "le osservazioni fatte sull’eccessiva durata del procedimento e sul carattere escludente delle distanze dal sito". Atteggiamento di noncuranza rispetto ai pareri negativi sui procedimenti in materia ambientale è quello che contraddistingue l’operato della Regione, secondo Francesca De Vito del gruppo misto: "il problema dei rifiuti di Roma ha il sopravvento su quelli di tutti gli altri territori a suo avviso, nella politica regionale dei rifiuti, ma il peggio è che non si sa come risolverlo", ha sottolineato De Vito. (segue) (Rer)