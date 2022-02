Rifiuti: in commissione Lazio iter su discarica Magliano Romano, ok compatibilità ambientale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’amministrazione regionale, anzitutto l’architetto Marco Rocchi dell’area Via della direzione regionale ambiente ha precisato che, "con le modifiche introdotte in corso d’opera, l’iniziale caratterizzazione di nuovo impianto che sarebbe stata necessaria è venuta meno e si è potuto procedere sulla via della riclassificazione. Si è operato comunque nel pieno rispetto della normativa esistente e anche della trasparenza", ha aggiunto il dirigente di rimando ad allusioni, fatte da alcuni presenti alla commissioni, a collusioni esistenti nella procedura. Per l’area rifiuti della direzione regionale, l’ing. Sara Palombi ha confermato che il parere positivo emesso sulla procedura è stato adottato regolarmente, in considerazione della necessità di smaltimento di rifiuti esistente al momento per l’Ato di Roma. "Ciò non equivale a dire - ha precisato - che con questa riclassificazione l’Ato di Roma diventi automaticamente autosufficiente, perché i criteri da soddisfare sono numerosi e soprattutto la valutazione va fatta su base pluriennale". E’ stato chiarito inoltre dall’ing. Leone dell’Area autorizzazione integrata ambientale come il parere positivo sulla riclassificazione sia stato conseguente alla eliminazione di una serie di codici rifiuti proposti inizialmente dalla società incaricata della gestione. Risposte ritenute non soddisfacenti dal sindaco di Magliano, che ha tenuto a ribadire "la natura completamente diversa dei rifiuti inerti da quelli speciali non pericolosi". Neanche soddisfacenti sono state ritenute dal sindaco le risposte degli uffici regionali sulla presunta assenza di fattori escludenti di tutela integrale e sulla partecipazione, a loro parere garantita, della cittadinanza alla procedura. (Rer)