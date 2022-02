© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scontro tra un bus turistico e un rider. L'incidente è avvenuto in via Ostiense intersezione con via Giovanni da Empoli, alle 14:30 circa. Il rider, un uomo di nazionalità bengalese di 29 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo. In corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto la Polizia locale di Roma Capitale gruppo VIII Tintoretto. (Rer)