Usa-Giappone: verso accordo per tagliare dazi sull'acciaio

- Stati Uniti e Giappone annunceranno un accordo per tagliare i dazi sull'acciaio introdotti dall'amministrazione di Donald Trump. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, citando fonti a conoscenza del dossier. In base all'accordo, una quantità limitata di acciaio giapponese sarà consentita per l'importazione senza il 25 per cento di dazi imposto dall'ex presidente nel 2018. Se quella soglia verrà superata i dazi verranno reintrodotti. L'accordo non si applica all'alluminio, che resta soggetto ai dazi imposti dalla precedente amministrazione. (Nys)