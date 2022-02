Israele-Emirati: delegazione Consiglio nazionale di Abu Dhabi visita il parlamento a Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre membri del Consiglio nazionale federale (Cnf) degli Emirati Arabi Uniti hanno visitato oggi la Knesset, il parlamento israeliano, diventando la prima delegazione emiratina a farlo dalla normalizzazione delle relazioni nel 2020. "Parlando degli accordi di Abramo, vogliamo che tu guardi al quadro generale", ha detto il presidente della commissione per gli Affari esteri, gli affari interni e la difesa del Cnf, Ali Rashid al Nuaimi, ai membri della commissione Esteri e la difesa della Knesset. “Non è solo un accordo politico, non è una questione legata alla sicurezza e alla difesa. No, è un fattore di cambiamento per l'intera regione", ha detto Al Nuaimi, sostenendo "il pieno impegno in tutti i settori". "Voglio che tutti sappiano che non c'è modo di tornare indietro, stiamo andando avanti, non stiamo ripetendo la storia, stiamo scrivendo la storia", ha chiarito. La delegazione ha incontrato una serie di deputati israeliani, tra cui il presidente della Knesset, Mickey Levy. Prima di arrivare alla Knesset, la delegazione emiratina ha visitato il museo Yad Vashem, dove ha deposto una corona di fiori in onore delle vittime dell'Olocausto. Il deputato Ram Ben Barak, capo della commissione Esteri e difesa della Knesset, ha definito i suoi ospiti "vicini e fratelli". "C'è un'idea sbagliata, come se l'accordo di normalizzazione fosse basato su un solo elemento, di minacce e sfide condivise, ma questa è la parte più piccola dell'accordo", ha affermato. "Israele si impegna a rispettare l'accordo e prevede di migliorarlo ed espanderlo in tutti i campi", ha concluso. (Res)