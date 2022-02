Torino: Lamorgese condanna aggressione equipaggio volante Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, esprime in una nota la sua "più ferma e netta condanna" per l’aggressione subita a Torino da un equipaggio della Polizia di Stato durante un servizio di controllo del territorio. La titolare del Viminale, nel ribadire la sua "gratitudine" a tutte le donne e gli uomini delle Forze di polizia impegnati quotidianamente per tutelare la sicurezza dei cittadini, "assicura il massimo impegno affinché vengano individuati al più presto i responsabili di questo gravissimo episodio".(Com)