Mps: nel 2021 miglior utile dal 2015, Cda nomina Luigi Lovaglio amministratore delegato (3)

- Sul fronte del rafforzamento patrimoniale, mentre allo stato attuale non è ancora stata stabilita una data per l’approvazione del piano industriale al 2026 da parte delle autorità comunitarie, la banca ha precisato che al 31 dicembre 2021 "non è emerso alcuno shortfall", anche se nell’orizzonte di 12 mesi potrebbe emergerne uno da circa 150 milioni di euro. "Tenendo conto dei significativi miglioramenti registrati dal Gruppo nel corso del 2021 sotto il profilo patrimoniale e di riduzione dei rischi, nonché delle interlocuzioni finora tenute con le autorità, si ritiene che lo shortfall patrimoniale di Mps potrà essere superato attraverso un’operazione di rafforzamento patrimoniale su base stand alone", precisa inoltre la banca senese. In ogni caso, ha chiarito Sica agli analisti, il dialogo con l’Unione europea "procede in un clima di collaborazione". Non si fa attendere, nel frattempo, il pressing dei sindacati. Al termine della presentazione, il segretario generale Uilca, Fulvio Furlan, ha commentato che "quella che resta immutata è la massima incertezza sul futuro della banca e dei lavoratori: continuiamo a chiedere il massimo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, ma questa nostra richiesta viene costantemente disattesa". (Rin)