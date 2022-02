Regno Unito: manifestanti anti Covid insultano leader laborista Starmer,

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia britannica è intervenuta per proteggere il leader del Partito laborista, Keir Starmer, da un gruppo di manifestanti contro le restrizioni anti Covid-19 che hanno preso di mira la sua auto nei pressi del Parlamento. Come riferisce l'emittente televisiva "Sky news", una folla di persone si è avvicinata a Starmer urlandogli "traditore". Insieme al leader laborista era presente anche il ministro degli esteri ombra del partito, David Lammy. In un filmato pubblicato sui social media si vede fra gli altri Piers Corbyn, fratello dell'ex leader laborista Jeremy e noto per le sue teorie cospirazioniste sul Covid e i cambiamenti climatici, che si rivolge alla folla gridando di "resistere, sfidare e non obbedire", in un chiaro messaggio di sfida alle autorità. La polizia è prontamente intervenuta per garantire la sicurezza di Starmer che è uscito illeso dall'accaduto. (Rel)