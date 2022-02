Ue-Usa: Consiglio Energia, inaccettabile uso approvvigionamento come arma geopolitica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio ha affermato che l'Ucraina continua a essere un partner fondamentale sia dell'Ue che degli Stati Uniti e ha espresso fermo sostegno a un'Ucraina forte e resiliente. Ha sottolineato che la sicurezza energetica è vitale per un'Ucraina sovrana", prosegue il testo. "Il Consiglio ha ribadito che l'Ucraina è un Paese di transito del gas strategico per l'Ue e l'integrazione dell'Ucraina nel mercato energetico dell'Ue dovrebbe continuare a essere promossa, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza energetica dell'Ucraina, accelerarne la decarbonizzazione e la transizione verso l'energia pulita e potenziarne il potenziale per le esportazioni di energia pulita", prosegue la dichiarazione. "Il Consiglio ha espresso continuo sostegno all'esplorazione di nuove rotte e capacità di transito del gas dall'Ue all'Ucraina e ha sottolineato l'importanza di continuare a sostenere il processo di sincronizzazione delle reti elettriche dell'Ucraina e della Moldova con la rete dell'Europa continentale", prosegue il testo. (segue) (Beb)