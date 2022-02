M5s: Conte, Di Maio in piazza per esibire corrente e attaccare leadership

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima Di Maio andava in piazza per sostenere le nostre battaglie civili, oggi per esibire una corrente e attaccare la leadership”. Lo ha affermato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di “Otto e mezzo” su La7. “Nella lettera di dimissioni - ha aggiunto - ha scritto diversi buoni propositi per alimentare il dibattito e le idee. L'ho sentito per telefono e mi ha detto che é desideroso di esprimere idee e progetti. E' vero, un passaggio difficile c'è stato ma l'interesse del Movimento viene sempre prima delle persone”, ha concluso. (Rin)